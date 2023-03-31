Бедрин стал 20-м в квалификации этапа Ф-3 в Австралии, разбив машину в концовке сессии
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На автодроме в Мельбурне завершилась квалификация Формулы-3 Гран-при Австралии. Поул-позицию по её итогам завоевал бразилец Габриэль Бортолето. Второе результат продемонстрировал Грегуар Соси. Топ-3 замкнул итальянец Габриэле Мини.
Россиянин Никита Бедрин по итогам квалификации стал 20-м. Никита разбил машину в концовке своей заключительной попытки, не справившись с управлением в последнем повороте трассы.
Формула-3. Австралия. Квалификация
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Габриэль Бортолето
|«Трайдент»
|1.33,025
|2.
|Грегуар Соси
|«АРТ Гран-при»
|1.33,196
|3.
|Габриэль Мини
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|1.33,307
|4.
|Леонардо Форнароли
|«Трайдент»
|1.33,370
|5.
|Зак О'Салливан
|«Према Рейсинг»
|1.33,373
|6.
|Пол Арон
|«Према Рейсинг»
|1.33,408
|7.
|Франко Колапинто
|«МП Моторспорт»
|1.33,588
|8.
|Дино Беганович
|«Према Рейсинг»
|1.33,604
|9.
|Люк Браунинг
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|1.33,765
|10.
|Кайо Коллет
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|1.33,876
|11.
|Оливер Гёте
|«Трайдент»
|1.34,017
|12.
|Себастьян Монтойя
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|1.34,094
|13.
|Кристиан Мэнселл
|«Кампос Рейсинг»
|1.34,227
|14.
|Джонни Эдгар
|«МП Моторспорт»
|1.34,276
|15.
|Никола Цолов
|«АРТ Гран-при»
|1.34,290
|16.
|Мари Бойя
|«МП Моторспорт»
|1.34,326
|17.
|Кэйлен Фредерик
|«АРТ Гран-при»
|1.34,364
|18.
|Тейлор Барнард
|«Йензер Моторспорт»
|1.34,394
|19.
|Рафаэль Вильягомес
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|1.34,546
|20.
|Никита Бедрин
|«Йензер Моторспорт»
|1.34,768
|21.
|Оливер Грей
|«Родин Карлин»
|1.35,102
|22.
|Хантер Йини
|«Родин Карлин»
|1.35,132
|23.
|Хью Бартер
|«Кампос Рейсинг»
|1.35,133
|24.
|Идо Коэн
|«Родин Карлин»
|1.35,359
|25.
|София Флёрш
|«ПХМ Рейсинг Хароуз»
|1.35,519
|26.
|Роберто Фария
|«ПХМ Рейсинг Хароуз»
|1.35,688
|27.
|Пётр Вишницки
|«ПХМ Рейсинг Хароуз»
|1.36,019
|28.
|Томми Смит
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|1.36,314
|29.
|Алекс Гарсия
|«Йензер Моторспорт»
|1.36,596
|30.
|Пепе Марти
|«Кампос Рейсинг»
|1.56.088
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