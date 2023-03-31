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Бедрин стал 20-м в квалификации этапа Ф-3 в Австралии, разбив машину в концовке сессии

Бедрин стал 20-м в квалификации этапа Ф-3 в Австралии, разбив машину в концовке сессии
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На автодроме в Мельбурне завершилась квалификация Формулы-3 Гран-при Австралии. Поул-позицию по её итогам завоевал бразилец Габриэль Бортолето. Второе результат продемонстрировал Грегуар Соси. Топ-3 замкнул итальянец Габриэле Мини.

Россиянин Никита Бедрин по итогам квалификации стал 20-м. Никита разбил машину в концовке своей заключительной попытки, не справившись с управлением в последнем повороте трассы.

Формула-3. Австралия. Квалификация

МестоПилотКомандаВремя
1.Габриэль Бортолето«Трайдент»1.33,025
2.Грегуар Соси«АРТ Гран-при»1.33,196
3.Габриэль Мини«Хайтек Пульс-Эйт»1.33,307
4.Леонардо Форнароли«Трайдент»1.33,370
5.Зак О'Салливан«Према Рейсинг»1.33,373
6.Пол Арон«Према Рейсинг»1.33,408
7.Франко Колапинто«МП Моторспорт»1.33,588
8.Дино Беганович«Према Рейсинг»1.33,604
9.Люк Браунинг«Хайтек Пульс-Эйт»1.33,765
10.Кайо Коллет«Ван Амерсфорт Рейсинг»1.33,876
11.Оливер Гёте«Трайдент»1.34,017
12.Себастьян Монтойя«Хайтек Пульс-Эйт»1.34,094
13.Кристиан Мэнселл«Кампос Рейсинг»1.34,227
14.Джонни Эдгар«МП Моторспорт»1.34,276
15.Никола Цолов«АРТ Гран-при»1.34,290
16.Мари Бойя«МП Моторспорт»1.34,326
17.Кэйлен Фредерик«АРТ Гран-при»1.34,364
18.Тейлор Барнард«Йензер Моторспорт»1.34,394
19.Рафаэль Вильягомес«Ван Амерсфорт Рейсинг»1.34,546
20.Никита Бедрин«Йензер Моторспорт»1.34,768
21.Оливер Грей«Родин Карлин»1.35,102
22.Хантер Йини«Родин Карлин»1.35,132
23.Хью Бартер«Кампос Рейсинг»1.35,133
24.Идо Коэн«Родин Карлин»1.35,359
25.София Флёрш«ПХМ Рейсинг Хароуз»1.35,519
26.Роберто Фария«ПХМ Рейсинг Хароуз»1.35,688
27.Пётр Вишницки«ПХМ Рейсинг Хароуз»1.36,019
28.Томми Смит«Ван Амерсфорт Рейсинг»1.36,314
29.Алекс Гарсия«Йензер Моторспорт»1.36,596
30.Пепе Марти«Кампос Рейсинг»1.56.088
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