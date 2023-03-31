Бедрин стал 20-м в квалификации этапа Ф-3 в Австралии, разбив машину в концовке сессии

На автодроме в Мельбурне завершилась квалификация Формулы-3 Гран-при Австралии. Поул-позицию по её итогам завоевал бразилец Габриэль Бортолето. Второе результат продемонстрировал Грегуар Соси. Топ-3 замкнул итальянец Габриэле Мини.

Россиянин Никита Бедрин по итогам квалификации стал 20-м. Никита разбил машину в концовке своей заключительной попытки, не справившись с управлением в последнем повороте трассы.

Формула-3. Австралия. Квалификация