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ФИА запретила касания домкратов при отбытии штрафов после инцидента с Фернадо Алонсо

ФИА запретила касания домкратов при отбытии штрафов после инцидента с Фернадо Алонсо
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Международная автомобильная федерация (ФИА) уточнила правила после недавнего случая со штрафом пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на Гран-при Саудовской Аравии.

Напомним, на этапе в Джидде Алонсо получил пятисекундный штраф за некорректное положение машины на старте. Во время отбывания наказания на пит-стопе механик «Астон Мартин» коснулся машины задним домкратом, что также является нарушением правил. Из-за этого изначально штраф увеличился до десяти секунд. Позже команда обжаловала решение, сославшись на неопределённую формулировку, и сумела добиться отмены штрафа. В результате Фернандо смог вернуться на третье место, которое у него изначально отняли.

В ФИА признали, что эпизод с Алонсо возник из-за отсутствия ясности в формулировках соответствующих нормативных актов. Отныне «работой над болидом» будет признаваться лишь «физическое касание машины или пилота рукой, инструментом или оборудованием (в том числе передним и задним домкратом)». При отбытии штрафов механики команд всё так же смогут применять вентиляторы, если они не касаются болида.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:

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