Формула-1 обсуждает проведение Гран-при Австралии в ночное время

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал, что не исключает возможности проведения Гран-при Австралии в ночное время суток при свете прожекторов. Чемпионат рассматривает такой вариант с целью повышения удобства для европейских и американских зрителей.

«Мы обсуждали это, почему бы и нет? Это вопрос инвестиций, но такой вариант может быть привлекательным», — приводит слова Доменикали Australian Financial Review.

Контракт Формулы-1 и Гран-при Австралии дейсвтует до 2035 года.

Напомним, Гран-при Австралии-2023 проходит в настоящий момент. Сегодня, 31 марта, состоялись две свободные практики. В первой из них лучшее время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, во второй – гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году: