Формула-1 обсуждает проведение Гран-при Австралии в ночное время

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал, что не исключает возможности проведения Гран-при Австралии в ночное время суток при свете прожекторов. Чемпионат рассматривает такой вариант с целью повышения удобства для европейских и американских зрителей.
«Мы обсуждали это, почему бы и нет? Это вопрос инвестиций, но такой вариант может быть привлекательным», — приводит слова Доменикали Australian Financial Review.
Контракт Формулы-1 и Гран-при Австралии дейсвтует до 2035 года.
Напомним, Гран-при Австралии-2023 проходит в настоящий момент. Сегодня, 31 марта, состоялись две свободные практики. В первой из них лучшее время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, во второй – гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году:
- 31 марта 2023
-
15:32
-
15:18
-
15:05
-
14:44
-
14:19
-
14:16
-
13:39
-
13:30
-
13:13
-
12:58
-
12:16
-
11:53
-
11:29
-
11:20
-
10:46
-
10:25
-
10:12
-
09:04
-
07:03
-
05:31
-
01:05
-
00:54
-
00:46
-
00:04
- 30 марта 2023
-
22:55
-
22:52
-
21:57
-
21:46
-
20:53
-
20:49
-
19:56
-
19:52
-
19:02
-
18:46
-
17:53