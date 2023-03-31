Баттон — о проблемах с GPS в Австралии: пилотам стоит чаще смотреть по зеркалам

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон высказался о ситуации с отказом систем GPS в первой тренировке Гран-при Австралии.
«Мне кажется, мы стали слишком полагаться на технологии. В болидах есть зеркала заднего вида, не так и сложно иногда в них смотреть. Помню, в те времена, когда я выступал в Формуле-1, на прогревочном круге мы периодически съезжали с траектории, замедлялись, проверяя зеркала на случай приближения быстрой машины.
Сейчас мало что поменялось. Разве что зеркала стали больше. Но сейчас гонщику постоянно говорят по радио, что кто-то приближается, что он проедет мимо тебя, и пилоты сосредоточены только на этом.
Думаю, пилотам стоит чаще обращать внимание на то, что они видят в зеркалах, потому что здесь много скоростных и слепых поворотов, и сегодня всё могло закончиться куда хуже», — приводит слова Баттона GPFans.
- 31 марта 2023
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