В «Альпин» нацелились на борьбу с «Мерседесом»

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр выразил надежду на то, что команда сможет побороться с «Мерседесом» с точки зрения скорости развития машины.

«Мы думаем, что сможем бороться с «Мерседесом». Мы готовим серьёзное обновление к Баку, а через неделю планируем привезти много новинок в Майами. Важно, чтобы все обновления работали, когда мы выпустим их на трассу. В прошлом году мы научились получать точные данные с помощью моделирования, и если так будет продолжаться, то мы будем хороши в гонке развития с нашими соперниками.

Мы собираемся развиваться с максимально возможной скоростью для нашей команды. Трудно предсказать, что именно подготовит в итоге «Мерседес», — приводит слова Отмара Зафнауэра PlanetF1.