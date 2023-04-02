Гоночная дирекция Ф-1 приняла решение вернуть порядок пилотов на момент второго рестарта

Гоночная дирекция Формулы-1 приняла решение вернуть пилотам порядок, который сохранялся на момент второго рестарта, так как в третий раз гонка была остановлена до того, как гонщики проехали первый сектор.

Напомним, после второго рестарта на первом же повороте произошёл ряд инцидентов, в результате чего обе машины «Альпин» врезались в барьер и были исключены из протокола, так как не могут продолжать заезд.

Напомним, до этого Гран-при Австралии останавливали красными флагами дважды. На девятом круге в аварию попал пилот «Уильямса» Алекс Албон. А за три круга до конца из-за поломки задней подвески Кевин Магнуссен потерял колесо и гонка вновь была остановлена.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию гонки Гран-при Австралии.