Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии, Хэмилтон — второй, Алонсо — третий

В Мельбурне завершился третий этап Формулы-1 — Гран-при Австралии. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен. Вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер был вынужден сойти уже на первом круге Гран-при. Его напарник Карлос Сайнс получил пятисекундный штраф после второго рестарта и выпал из топ-10.
Стоит отметить, что гонка трижды прерывалась красными флагами. На втором рестарте произошло несколько аварий, в том числе столкнулись двое пилотов «Альпин». Однако стюарды вернули порядок пилотов на момент рестарта (за исключением сошедших), так как гонщики не проехали первый сектор круга на момент остановки гонки.
Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|2.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.179
|3.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+0.769
|4.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+3.082
|5.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+3.320
|6.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+3.701
|7.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|+4.939
|8.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+5.382
|9.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+5.713
|10.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+6.052
|11.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+6.513
|12.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+6.594
|13.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|Сход
|14.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|Сход
|15.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|Сход
|16.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|Сход
|17.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|Сход
|18.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|Сход
|19.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|Сход
|20.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|Сход
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