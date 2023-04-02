Сайнс: это самый незаслуженный штраф, который я видел за свою жизнь

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что абсолютно не согласен с решением стюардов дать ему пятисекундный штраф за столкновение с пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на втором рестарте Гран-при Австралии Формулы-1. Из-за этого штрафа и финиша позади сейфти-кара Сайнс опустился с четвёртого места на 12-е и не набрал очков.
«Прямо сейчас я не могу говорить, потому что я слишком зол, слишком расстроен. Я просто не могу ничего сказать. Я предпочитаю пойти к стюардам и добиться отмены наказания, потому что не думаю, что заслуживал его. Это самый незаслуженный штраф, который я видел за свою жизнь. Так что я сначала пойду к стюардам. Я был обязан прийти в зону телеинтервью: если бы я этого не сделал, то мне выписали бы ещё один штраф», — приводит слова Сайнса RaceFans.
- 2 апреля 2023
-
13:13
-
13:07
-
13:05
-
12:36
-
12:33
-
12:29
-
12:24
-
12:23
-
12:13
-
12:12
-
12:10
-
12:00
-
11:42
-
11:39
-
11:35
-
11:26
-
11:26
-
11:18
-
11:16
-
11:07
-
11:06
-
10:59
-
10:37
-
10:32
-
10:13
-
09:48
-
08:30
-
08:24
-
05:40
-
02:54
-
02:00
- 1 апреля 2023
-
23:46
-
22:50
-
21:59
-
21:26