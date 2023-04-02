Ферстаппен прокомментировал борьбу с Хэмилтоном на ГП Австралии

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал борьбу с Льюисом Хэмилтоном на первом круге Гран-при Австралии. Голландец пропустил британца и потом жаловался по радио, что пилот «Мерседеса» выдавил его с внешнего радиуса в третьем повороте.
«Со своей стороны я просто пытался избежать контакта. В правилах совершенно ясно сказано, что вам должны оставлять место снаружи, но это явно не соблюдается. Всё в порядке, у нас хороший темп и мы всё равно обогнали «Мерседес», но нужно учитывать это в следующей гонке», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австралии впервые в карьере и увеличил отрыв от конкурентов в общем зачёте пилотов. Льюис Хэмилтон финишировал вторым.
Гонка на Гран-при Австралии трижды прерывалась красными флагами. После второго рестарта случилось несколько инцидентов уже в первом повороте, в результате чего четыре машины были исключены из протокола.
- 2 апреля 2023
-
13:24
-
13:13
-
13:07
-
13:05
-
12:36
-
12:33
-
12:29
-
12:24
-
12:23
-
12:13
-
12:12
-
12:10
-
12:00
-
11:42
-
11:39
-
11:35
-
11:26
-
11:26
-
11:18
-
11:16
-
11:07
-
11:06
-
10:59
-
10:37
-
10:32
-
10:13
-
09:48
-
08:30
-
08:24
-
05:40
-
02:54
-
02:00
- 1 апреля 2023
-
23:46
-
22:50
-
21:59