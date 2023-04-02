Ферстаппен прокомментировал борьбу с Хэмилтоном на ГП Австралии

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал борьбу с Льюисом Хэмилтоном на первом круге Гран-при Австралии. Голландец пропустил британца и потом жаловался по радио, что пилот «Мерседеса» выдавил его с внешнего радиуса в третьем повороте.

«Со своей стороны я просто пытался избежать контакта. В правилах совершенно ясно сказано, что вам должны оставлять место снаружи, но это явно не соблюдается. Всё в порядке, у нас хороший темп и мы всё равно обогнали «Мерседес», но нужно учитывать это в следующей гонке», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австралии впервые в карьере и увеличил отрыв от конкурентов в общем зачёте пилотов. Льюис Хэмилтон финишировал вторым.

Гонка на Гран-при Австралии трижды прерывалась красными флагами. После второго рестарта случилось несколько инцидентов уже в первом повороте, в результате чего четыре машины были исключены из протокола.