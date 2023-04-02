Ландо Норрис назвал причину аварий на рестартах в гонке ГП Австралии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о многочисленных авариях в гонке Гран-при Австралии, состоявшейся сегодня, 2 апреля, в Мельбурне. В частности, британец указал на проблему рестартов.
Напомним, после второго рестарта произошло несколько аварий, в результате которых машины Ника де Вриса, Логана Сарджента, Пьера Гасли и Эстебана Окона были исключены из протокола.
«Круг перед рестартом настолько медленный, что у вас не получается прогреть шины. И очевидно, что с холодными шинами в первом повороте вы заблокируете передние колёса. Но в гонке вы хотите сделать это позднее остальных, из-за чего совершаете ошибку», – приводит слова Норриса издание GPFans.
Ранее победитель Гран-при Австралии голландец Макс Ферстаппен раскритиковал гоночную дирекцию за решение провести второй рестарт.
- 2 апреля 2023
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