Ферстаппен считает, что решение гоночной дирекции о втором рестарте привело к авариям

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о решении гоночной дирекции провести второй рестарт гонки на Гран-при Австралии после аварии Кевина Магнуссена.
«Я не понимал, зачем нужен красный флаг. Думаю, если бы выехала машина безопасности, а затем нормальный старт с ходу, то у нас не было бы всех этих манёвров и тогда получился бы нормальный финиш. Таким образом, они сами создали проблемы», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
После второго рестарта в первом повороте произошло несколько аварий, в результате которых машины Ника де Вриса, Логана Сарджента, Пьера Гасли и Эстебана Окона были исключены из протокола.
Гоночная дирекция позже приняла решение вернуть гонщикам позиции, которые они занимали до второго рестарта гонки.
- 2 апреля 2023
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