Финиш гонки Ф-1 превратили в побоище. Нужны ли такие правила или это уже не спорт?

Третий этап Формулы-1 получился, пожалуй, самым ярким и необычным за последнее время и завершился целой серией аварий на рестарте с места за два круга до финиша. Несложно было предсказать, что в концовке гонщики будут рисковать, ведь если сориентироваться лучше остальных и избежать проблем, появится шанс отыграть сразу несколько позиций.

С другой стороны, такая процедура несёт в себе множество дополнительных рисков, и в этот раз всё пошло по самому неспокойному сценарию: в двух первых поворотах произошло сразу три столкновения. Грандиозный завал мог полностью перекроить финишный протокол и лишить, например, Фернандо Алонсо более чем заслуженного подиума. Испанец всё-таки остался третьим — но лишь благодаря случаю.

На фоне невероятно драматичной концовки Гран-при Австралии попробуем разобраться, нужны ли Формуле-1 такие правила и могут ли гонки стать чересчур зрелищными.

Зрелище с решётки

Возможность дать гонке рестарт после красных флагов со стартовой решётки, а не с хода после возвращения автомобиля безопасности в боксы появилась в Ф-1 в 2015 году. Авторы и не скрывали, что этот пункт введён в регламент для повышения зрелищности и более непредсказуемых гонок. Правило понравилось не всем.

Дело в том, что при рестарте с места лидер не только лишается созданного ранее преимущества, как это бывает и при традиционных рестартах после сейфти-кара, но также рискует угодить в завал, вероятность которого намного выше. Появление автомобиля безопасности само по себе уничтожает разрывы в пелотоне, однако при рестарте с хода у гонщиков куда больше контроля над ситуацией и возможностей защитить завоёванную ранее позицию.

Рестарт с места за два круга до финиша Фото: twitter.com/f1

Разворот Фернандо Алонсо на втором рестарте — отличный пример провоцируемого этим правилом хаоса. Испанец всю гонку уверенно держался третьим, создал отрыв от Сайнса, который в принципе не мог выйти на дистанцию атаки на «Астон Мартин», и после сигнала светофора даже смог сохранить позицию. Однако ошибка Карлоса, который не рассчитал торможение и врезался в соперника, едва не перечеркнула весь уикенд Фернандо.

Давайте представим, что Пьер Гасли не врезался в Эстебана Окона и два розовых «Альпин» не остались бы у стены. В таком случае гонка продолжилась бы, и Сайнс почти наверняка финишировал бы третьим — испанец, возможно, даже оторвался бы от Цуноды, Норриса и Пиастри и набрал бы пару очков за девятое-десятое место даже с пятисекундным штрафом. А что Алонсо? Фернандо был бы 12-м. Справедливо? Не очень…

Алонсо на подиуме Гран-при Австралии Фото: Quinn Rooney/Getty Images

С другой стороны, если бы рестарт за два круга дали с ходу, концовка была бы очень предсказуема. Ферстаппен легко оторвался бы от Хэмилтона, тот, в свою очередь, сдержал бы позади Алонсо, ведь в Мельбурне без DRS обгонять чертовски сложно, Сайнс финишировал бы четвёртым, а Гасли не влетел бы в Окона. И всё это на фоне и без того не самых насыщенных 30 кругов, прошедших между первым рестартом и сходом Магнуссена. Было бы лучше?

Подиум Алонсо в итоге вернули, но не потому что выступление испанца так впечатлило организаторов. Решающим моментом гонки в конце концов стал тот, в который гоночный директор Нильс Виттих отдал команду вывесить красные флаги. Сделай он это на десять секунд позже, когда пелотон прошёл бы отсечку первого сектора, и третьего в сезоне подиума у Фернандо не было бы.

Вопрос философии

Справедливы ли рестарты с места, зависит от общего взгляда на автоспорт. Если мы считаем, что победа должна достаться тому, кто был быстрее и надёжнее по совокупности всей дистанции, то это правило вредит спорту. Да, на рестарте после автомобиля безопасности лидер тоже лишён почти всего преимущества, но всё-таки не всего, и лучшего варианта очистить трассу в случае проблем пока не придумано (VSC поможет не всегда: у маршалов не будет разрыва в пелотоне, чтобы безопасно работать на трассе).

Если же мы считаем, что победитель – это тот, кто умудрился оказаться первым на последнем круге, независимо от того, что было на ранних стадиях гонки, то рестарты с места имеют полное право на существование. Такую философию, например, исповедуют в NASCAR. Там участники понимают, что в любой момент заезд может быть прерван жёлтыми флагами, и больше рискуют в стратегическом смысле.

Именно поэтому за сезон в гонках NASCAR на Аллее победителей может побывать дюжина разных пилотов — и далеко не всегда туда отправляется тот, кто лидировал более половины дистанции и объективно был сильнее других. NASCAR Cup Series, отметим, не называют чемпионатом мира, и пафоса «лучших из лучших» в местном паддоке нет, хотя в мире гонок сток-каров у этой серии нет соперников.

Гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих Фото: Mark Thompson/Getty Images

Такой подход, разумеется, имеет право на существование и в Ф-1, однако он противоречит духу этих соревнований, которые позиционируются как способ определить лучших из лучших. Если цель в том, чтобы выявить сильнейшего, то все непредсказуемые факторы должны быть сведены к минимуму, и рестарты с места в эту концепцию не слишком вписываются.

В то же время абсолютно чистое состязание без внешних факторов (если его вообще можно представить) получилось бы довольно скучным. Если тот или иной пилот за рулём той или иной машины действительно сильнее всех, то он будет побеждать в каждой гонке и гарантирует себе титул после двух третей сезона. Много ли зрителей будет у такой серии? В общем, чёткого ответа на вопрос, полезны ли рестарты с места в Ф-1, пока нет, и промоутерам придётся балансировать между спортом и зрелищем, стараясь не скатиться в одну из сторон.

Но главная проблема сейчас в другом: слишком уж многое в регламенте остановлено на усмотрение судей. Почему после аварии Албона вывесили красные флаги, хотя заграждения не были повреждены? По какой именно причине Виттих давал рестарты с места, если регламент оставляет возможность давать их с хода? И почему вообще на уровне чемпионата мира есть правила, написанные в духе «делайте как хотите»? Чёткий, понятный и недвусмысленный регламент — вот что было бы полезно Ф-1.