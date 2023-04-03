«Астон Мартин» за 3 Гран-при сезона-2023 набрал больше очков, чем за весь прошлый год

Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» превзошла свои прошлогодние показатели в чемпионате. В 2022 году гоночный коллектив в общей сложности набрал 55 очков. В нынешнем сезоне в активе «Астон Мартин» лишь после первых трёх Гран-при уже 65 баллов.
В прошлом сезоне «Астон Мартин» занял седьмое место в Кубке конструкторов. В нынешнем сезоне команда в настоящий момент располагается на второй позиции. Возглавляет сейчас рейтинг австрийская команды «Ред Булл» (123 очка), тройку сильнейших замыкает «Мерседес» (56 баллов).
Ранее пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл рассказал об эпизоде, в котором он совершил ошибку на Гран-при Австралии, едва не стоившую ему места в очковой зоне. Он финишировал четвёртым.
«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу:
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