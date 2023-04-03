Штайнер: ещё не жаловался на Хюлькенберга, а такое бывает крайне редко

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер в очередной раз одобрительно высказался о выступлении пилота команды, немецкого ветерана Нико Хюлькенберга, по ходу нынешнего сезона.

Функционер иронично отметил, что ещё ни разу не жаловался на Хюлькенберга, что, по его словам, происходит с ним крайне редко.

«Он очень упорно трудится и бросает команде вызов, а это именно то, что нам нужно. Пока мне не на что жаловаться, а такое бывает крайне редко», – приводит слова Штайнера издание Speedweek.

Напомним, на минувшем Гран-при Австралии Хюлькенберг занял седьмое место. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, финишировал 17-м. Победителем же этапа стал фаворит сезона и двукратный чемпион мира, голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».