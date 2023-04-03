Штайнер: ещё не жаловался на Хюлькенберга, а такое бывает крайне редко
Поделиться
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер в очередной раз одобрительно высказался о выступлении пилота команды, немецкого ветерана Нико Хюлькенберга, по ходу нынешнего сезона.
Функционер иронично отметил, что ещё ни разу не жаловался на Хюлькенберга, что, по его словам, происходит с ним крайне редко.
«Он очень упорно трудится и бросает команде вызов, а это именно то, что нам нужно. Пока мне не на что жаловаться, а такое бывает крайне редко», – приводит слова Штайнера издание Speedweek.
Напомним, на минувшем Гран-при Австралии Хюлькенберг занял седьмое место. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, финишировал 17-м. Победителем же этапа стал фаворит сезона и двукратный чемпион мира, голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Комментарии
- 3 апреля 2023
-
22:46
-
21:51
-
20:40
-
19:38
-
18:46
-
18:32
-
17:53
-
17:31
-
16:51
-
15:24
-
15:14
-
14:38
-
14:21
-
13:32
-
13:16
-
12:55
-
12:36
-
12:33
-
11:41
-
11:34
-
10:53
-
10:34
-
10:17
-
09:45
-
02:33
-
00:50
-
00:12
- 2 апреля 2023
-
22:44
-
21:30
-
21:03
-
20:44
-
20:42
-
19:55
-
18:55
-
18:44
Партнерский контент