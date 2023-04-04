Майк Крак рассказал, на каком Гран-при рассчитывает на победу «Астон Мартин»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак ответил на вопрос о Гран-при, на котором его команда будет иметь хорошие шансы на победу. По его мнению, это будет этап в Монако.
«Потенциальная победа в гонке? Мы попробуем одержать её в Монако. У нас есть недостатки на очень длинных прямых – это не секрет. Мы осознали это, и нам предстоит много работы. Но на трассах, где это не так важно, мы можем быть более уверенными. Главное — не допускать ошибок, и тогда посмотрим, каков будет результат», — приводит слова Крака GrandPX.news со ссылкой на его выступление на DAZN.
После трёх Гран-при нынешнего сезона «Астон Мартин» занимает второе место в Кубке конструкторов. В активе британской команды 65 очков. Возглавляет рейтинг «Ред Булл», на счету которого 123 балла.
«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу:
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