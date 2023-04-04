Вольф: преимущество «Ред Булл» на прямых ошеломляет

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги выступления команды на Гран-при Австралии, прошедшем на минувших выходных в Мельбурне, а также в очередной раз отметил преимущество «Ред Булл».
«Я считаю, что в прошедший уикенд мы сделали шаг вперёд и во времени круга, и в гоночном темпе. Таким ли должен быть наш базовый уровень? Я не уверен, но считаю, что мы по максимуму воспользовались тем, что имеем. Было приятно видеть, как мы соревнуемся с «Феррари» и «Астон Мартин».
У «Ред Булл» просто ошеломляющее преимущество в скорости на прямых с DRS. Однако в этом спорте существует меритократия, если у вас есть настолько быстрая машина, то мы обязаны разобраться с этим и добиться такой же производительности», – приводит слова Вольфа издание RacingNews365.
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