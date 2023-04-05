Отец Ферстаппена — о его воспитании: да, я был строг, но никогда не оскорблял Макса!
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Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, высказался о том, как воспитывал сына.
«Вообще я не из тех, кто любит открыто рассказывать о подобных вещах, но мне кажется, это даст вам немного больше понимания о том, как мы жили в тот период. Есть люди, которые говорят, что я плохой отец, потому что жестоко обращался со своим ребёнком. Но я никогда не оскорблял его! Да, воспитывая его, я был строг. Но таков был мой план», — приводит слова Йоса Expressen.
Напомним, Ферстаппен в минувшем сезоне Формулы-1 досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам Гран-при Японии, на котором одержал победу. Для Макса этот титул стал вторым подряд.
Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне:
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