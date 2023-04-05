Норрис во время стрима назвал Хэмилтона восьмикратным чемпионом мира

Пилот «Макларена» Ландо Норрис оговорился во время прямой трансляции на своём Twitch-канале, назвав Льюиса Хэмилтона восьмикратным чемпионом мира.
«Этот шлем? Он у меня с тех пор, как Льюис выиграл свой восьмой титул», — сказал Ландо Норрис в прямом эфире, после чего не смог сдержать смех, осознав, что он оговорился.
На деле же на счету Льюиса Хэмилтона семь титулов — в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. В сезоне-2021 Хэмилтон был близок к тому, чтобы побить рекорд Михаэля Шумахера по количеству выигранных чемпионатов, однако уступил Максу Ферстаппену из «Ред Булл» в спорном финале сезона в Абу-Даби.
Ранее ведущий спонсорского мероприятия компании Petronas в Малайзии представил Льюиса Хэмилтона как «восьмикратного чемпиона мира».
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