«Куплю ему пива». Стролл рад, что Леклер не винит его за аварию в Австралии

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался о словах гонщика «Феррари» Шарля Леклера, заявившего о том, что он не винит канадца в аварии на Гран-при Австралии.

«Это мило с его стороны. Я куплю ему пива.

По правде говоря, я думаю, что это был гоночный инцидент. Трасса узкая, я затормозил между Алонсо и Леклером, меня зажали, и произошёл контакт. Обидно для Шарля. К счастью для меня, я не получил никаких повреждений машины», — приводит слова Стролла RacingNews365.

Напомним, в третьем повороте Леклер начал по внешнему радиусу атаковать канадского пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла, однако у последнего не было возможности сместиться правее — в итоге канадец задел заднее правое колесо «Феррари», после чего болид Леклера развернуло. Шарль вылетел в гравий и не сумел из него выбраться.