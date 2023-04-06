Эксперт объяснил, почему Ферстаппен действительно может завершить карьеру в 2028 году

Голландский гонщик и эксперт Тим Коронель высказался о том, может ли двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен завершить карьеру в 2028 году.

«Ферстаппену нужна определённая цель. Сначала он хотел стать чемпионом мира, потом — одержать как можно больше побед. Пока это работает. Но у него должна быть цель, и есть ощущение, что цели заканчиваются. Он семейный человек и не против иногда развлечься. Если верить гонщикам, то Макс работает каждый уикенд. Сейчас очень много гонок», — приводит слова Тима Коронеля RacingNews365.

Ранее бывший пилот Формулы-1, ныне известный эксперт Мартин Брандл прокомментировал недовольство гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена изменениями в правилах чемпионата и высказался о возможном уходе Ферстаппена. В частности, Макс ранее заявлял, что с изменением технического регламента на 2023 год несколько переборщили.