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Цунода: в Баку нам нужно ехать без крыла, чтобы стать быстрее на прямых

Цунода: в Баку нам нужно ехать без крыла, чтобы стать быстрее на прямых
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода признался, что скорость на прямых является главным слабым местом команды.

«Спринт будет полнейшим безумием. В то же время на этапе в Австралии у меня было огромное лобовое сопротивление, а скорость на прямых была просто ужасной. Так что в Баку нам нужно как минимум ехать без крыла или что-то вроде того, чтобы стать быстрее на прямых.

Потенциально в Австралии я мог быть пятым. Инциденты были позади меня, потому что я провёл отличный старт и в первом повороте обогнал шестерых, что-то вроде того. Так что я даже без аварий мог оказаться пятым или шестым. Я немного расстроился, но что есть, то есть. Десятое место — отличный результат. Я не ожидал изначально, что смогу финишировать в очках», — приводит слова Юки Цуноды Autosport.

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