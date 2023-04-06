Цунода: в Баку нам нужно ехать без крыла, чтобы стать быстрее на прямых

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода признался, что скорость на прямых является главным слабым местом команды.
«Спринт будет полнейшим безумием. В то же время на этапе в Австралии у меня было огромное лобовое сопротивление, а скорость на прямых была просто ужасной. Так что в Баку нам нужно как минимум ехать без крыла или что-то вроде того, чтобы стать быстрее на прямых.
Потенциально в Австралии я мог быть пятым. Инциденты были позади меня, потому что я провёл отличный старт и в первом повороте обогнал шестерых, что-то вроде того. Так что я даже без аварий мог оказаться пятым или шестым. Я немного расстроился, но что есть, то есть. Десятое место — отличный результат. Я не ожидал изначально, что смогу финишировать в очках», — приводит слова Юки Цуноды Autosport.
- 6 апреля 2023
-
23:53
-
22:51
-
22:00
-
21:56
-
20:55
-
19:51
-
19:46
-
18:50
-
18:44
-
17:42
-
17:27
-
16:26
-
15:39
-
15:35
-
14:40
-
13:59
-
12:41
-
12:04
-
12:00
-
11:46
-
11:35
-
09:52
-
00:50
- 5 апреля 2023
-
23:50
-
22:38
-
21:45
-
20:51
-
20:47
-
19:59
-
19:53
-
19:23
-
18:56
-
18:49
-
17:45
-
17:38