Вассёр сделал заявление о решении «Феррари» запросить право на пересмотр штрафа Сайнса

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился подробностями решения команды запросить право на пересмотр дела в связи со штрафом Карлоса Сайнса в гонке на Гран-при Австралии. Напомним, испанец получил пятисекундный штраф от стюардов за столкновение с пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо во время хаотичного рестарта после вторых красных флагов. Из-за этого штрафа и финиша позади сейфти-кара Сайнс опустился с четвёртого места на 12-е и не набрал очков.

«Поскольку мы обсуждаем это с ФИА и уже отправили им отчёт, я не хочу раскрывать какие-либо детали этого обсуждения. Единственное, реакция стюардов на инциденты между Гасли и Оконом, а также Сарджентом и де Врисом была не такой. Но сейчас я бы предпочёл не давать каких-либо комментариев.

Процесс заключается в том, что сначала они ознакомятся с нашей петицией, чтобы узнать, могут ли вновь открыть дело. Тогда мы проведём повторное слушание чуть позже, с теми же стюардами или со стюардессами следующего собрания, по поводу самого решения. Чего мы можем ожидать, так это, по крайней мере, открытого обсуждения. Вообще я не хочу никого винить. У стюардов непростая работа», — приводит слова Вассёра Motorsport.

Напомним, столкновение Пьера Гасли и Эстебана Окона на Гран-при Австралии было признано гоночным инцидентом, а аварию с участием Логана Сарджента и Ника де Вриса расследовать не стали.

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