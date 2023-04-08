Отец Серхио Переса примет участие в гонке спорткаров в Мексике

Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса, выступит в дни Гран-при Мексики в мексиканской кузовной серии Supercopa MX, которая будет выступать в качестве одной из серий поддержки Формулы-1.

«Вместе с Серхио 27, 28 и 29 октября я буду выступать во время Гран-при Мексики в гонках чемпионата Supercopa MX. Это будет возможно благодаря моему другу Херонимо де Итурбе и команде Alpha Racing. Я в предвкушении, это будет интересно», — написал Антонио Перес Гарибай на своей странице в социальной сети.

Перес-старший выступал в гонках в молодости, а в 1987 году даже выиграл национальный Кубок Marlboro. Однако его спортивная карьера была завершена из-за травмы, которую Антонио получил в одной из выставочных гонок.