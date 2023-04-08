Отец Серхио Переса примет участие в гонке спорткаров в Мексике
Поделиться
Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса, выступит в дни Гран-при Мексики в мексиканской кузовной серии Supercopa MX, которая будет выступать в качестве одной из серий поддержки Формулы-1.
«Вместе с Серхио 27, 28 и 29 октября я буду выступать во время Гран-при Мексики в гонках чемпионата Supercopa MX. Это будет возможно благодаря моему другу Херонимо де Итурбе и команде Alpha Racing. Я в предвкушении, это будет интересно», — написал Антонио Перес Гарибай на своей странице в социальной сети.
Перес-старший выступал в гонках в молодости, а в 1987 году даже выиграл национальный Кубок Marlboro. Однако его спортивная карьера была завершена из-за травмы, которую Антонио получил в одной из выставочных гонок.
Комментарии
- 8 апреля 2023
-
22:58
-
22:48
-
21:55
-
20:53
-
20:44
-
19:55
-
19:46
-
18:50
-
17:47
-
17:41
-
16:30
-
15:03
-
14:00
-
13:12
-
11:58
-
10:39
-
09:51
-
00:44
- 7 апреля 2023
-
23:53
-
22:59
-
22:54
-
21:45
-
21:38
-
20:43
-
20:39
-
19:40
-
18:15
-
18:12
-
17:25
-
17:20
-
17:18
-
16:46
-
15:56
-
15:51
-
15:39
Партнерский контент