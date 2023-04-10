Албон объяснил свои слова о том, что «Ред Булл» делает болиды под Ферстаппена

Пилот «Уильямса» Александер Албон, в прошлом выступавший за «Ред Булл», объяснил свои слова о том, что австрийский коллектив делает болиды под лидера команды и двукратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена.

«Очевидно, что вы будете прислушиваться к пилоту, выжимающему максимум и хорошо делающему свою работу, потому что это увеличивает потенциал. Я не собираюсь признавать себя виноватым из-за того, что люди неправильно интерпретируют мои слова, полагая, что я говорил о том, что машина была построена для Ферстаппена», – приводит слова Албона издание GPblog.

Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что не принял Ферстаппена в команду в 2014 году.

Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году: