Албон объяснил свои слова о том, что «Ред Булл» делает болиды под Ферстаппена
Поделиться
Пилот «Уильямса» Александер Албон, в прошлом выступавший за «Ред Булл», объяснил свои слова о том, что австрийский коллектив делает болиды под лидера команды и двукратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена.
«Очевидно, что вы будете прислушиваться к пилоту, выжимающему максимум и хорошо делающему свою работу, потому что это увеличивает потенциал. Я не собираюсь признавать себя виноватым из-за того, что люди неправильно интерпретируют мои слова, полагая, что я говорил о том, что машина была построена для Ферстаппена», – приводит слова Албона издание GPblog.
Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что не принял Ферстаппена в команду в 2014 году.
Материалы по теме
Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году:
Комментарии
- 10 апреля 2023
-
23:38
-
22:27
-
22:08
-
21:12
-
20:52
-
20:13
-
19:16
-
18:29
-
18:08
-
17:24
-
16:05
-
15:55
-
14:50
-
14:19
-
13:53
-
13:12
-
12:47
-
12:14
-
11:14
-
10:22
-
10:06
-
05:20
-
00:42
-
00:24
- 9 апреля 2023
-
23:09
-
21:47
-
20:34
-
19:41
-
18:41
-
17:35
-
16:28
-
16:23
-
16:04
-
15:43
-
14:39
Партнерский контент