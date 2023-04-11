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Алексей Попов вспомнил, как его впервые впечатлило выступление Виталия Петрова

Алексей Попов вспомнил, как его впервые впечатлило выступление Виталия Петрова
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Известный российский комментатор Алексей Попов высказался о соотечественнике, бывшем пилоте Формулы-1 Виталии Петрове.

«Для меня Виталий Петров — нечто особенное за всю мою карьеру в Формуле-1. Потому что была Формула-1 до и после его дебюта в Формуле-1. Кто бы что ни говорил, но фактор присутствия своего спортсмена изменил очень многое. Каждый получил возможность осознать, что мы тоже там.

В первый раз я его увидел в Мячково. В старом Мячково. Это не нынешний ADM. Это была действительно опасная трасса. Это был монокубок. Кубок POLO. Участвовал и Петров. Это я узнал потом. Я смотрел [на него] в одном из последних поворотов под 90 градусов, не самый быстрый, но техничный. Я смотрел с трибуны. Чуть выше находился. В кольцевых гонках увидеть класс гонщика в одном повороте на фоне других практически невозможно. Когда стоишь в одном повороте и мимо едут один за одним гонщики, к тому же в монокубке на одинаковой технике, то выделить кого-то, не зная их, практически невозможно. То есть все ехали одинаково, и вдруг, раз в какое-то время, проезжала машина по-другому. Просто реально по-другому. Я даже сначала не понял, что это одна и та же машина, а потом стал присматриваться. Я подошёл к Сергею Крылову. Он был тогда организатором Кубка. Говорю: «Слушай, у вас два разных зачёта? У кого-то два литра мотор, у кого-то 1,6?» Он говорит, что нет. А потом: «А, Петров! Вот первый раз сел за руль в POLO один этап проехать». Я говорю: «Как в первый раз? Вы ему не объяснили, что там нужно тормозить, передачи сбрасывать?» Отвечает: «Да, не объяснили».

Ни в одной другой категории, а их было много, и были гонщики, которых я хорошо знал, не было ощущения, что один человек на одинаковой технике на голову выше всех остальных», — сказал Попов на канале SMP Racing в YouTube.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:

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