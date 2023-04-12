В «Мерседесе» опровергли информацию о возвращении Эллисона в технический отдел

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф опроверг заявления о том, что бывший технический директор Джеймс Эллисон вернулся в технический отдел команды, чтобы помочь исправить проблемы с нынешней болидом.

«Нет, он в этом не участвует. Он участвует в долгосрочной стратегии команды. Но он занимается более активной деятельностью, например, Кубком Америки.

Нужно найти правильных людей на правильные роли. Иногда вы очень компетентны в одной области, но, возможно, не в целом.

Джеймс как технический директор в прошлом имеет большой послужной список и очень любит людей. Он всё ещё очень важен для организации», — приводит слова Вольфа Motorsport.

Ранее сообщалось, что немецкая команда прорабатывает концепцию автомобиля с изменёнными (более широкими) боковыми понтонами. Позже советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о сложностях, с которыми «Мерседес» может столкнуться при изменении концепции.