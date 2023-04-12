Штук: не уверен, что Мик Шумахер может гоняться на уровне Хюлькенберга
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Бывший гонщик Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук поделился мнением о том, что Мик Шумахер не смог бы выступать на том же уровне, который демонстрирует пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг.
«И я не уверен, что Мик Шумахер может гоняться на уровне Хюлькенберга. С одной стороны, это за счёт опыта Нико, который уже знает, как работать с машиной, которая должна развиваться. К тому же у Нико есть опыт, который Шумахеру сейчас нужен в первую очередь», — приводит слова Штука Eurosport.
Перед новым сезоном Формулы-1 Нико Хюлькенберг сменил в «Хаасе» Мика Шумахера, с которым приняли решение не продлевать контракт. Шумахер, в свою очередь, стал резервным пилотом «Мерседеса».
Хюлькенберг в первых трёх этапах набрал шесть очков.
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