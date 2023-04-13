Квят высказался по поводу контракта с «Ламборгини»

Российский пилот Даниил Квят высказался по поводу своего контракта с «Ламборгини».

Напомним, гонщик будет пилотировать прототип LMDh в высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и серии IMSA в следующем сезоне.

«Я очень рад, что присоединился к «Ламборгини», это большая честь для меня. «Ламборгини» — очень известный итальянский бренд с большой историей в автомобильном мире, и для меня, выросшего в Италии, это дополнительный повод для гордости. Мы надеемся достичь многих целей вместе, я благодарю вас за доверие и с нетерпением жду начала работы над проектом LMDh в конце этого года», — приводит слова Квята пресс-служба «Ламборгини».

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.