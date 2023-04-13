В «Ламборгини» рассказали, чем будет заниматься Квят в 2023 году

Глава заводского гоночного подразделения «Ламборгини» Джорджио Санна рассказал о роли российского гонщика Даниила Квята в делах команды в 2023 году.

«Мы очень рады приветствовать Даниила в «Ламборгини» и считаем, что он будет сильным активом для нашего проекта LMDh в течение сезона 2023 года. Основная роль Даниила будет заключаться в тесной работе с нашими инженерами и механиками над прототипом автомобиля, который дебютирует в следующем году. Учитывая его огромный опыт в других гоночных категориях, я не сомневаюсь, что он сыграет решающую роль в том, что мы начнём выступать в 2024 году», — приводит слова Санны пресс-служба «Ламборгини».

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.