Отец Серхио Переса: «Ред Булл» держит двух лучших тигров в одной клетке

Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского пилота Серхио Переса, заявил, что «Ред Булл» не отдаёт предпочтение ни его сыну, ни голландцу Максу Ферстаппену.
«Ред Булл» — профессиональная команда, которая хочет побеждать со своими двумя гонщиками. Это команда, которая хочет, чтобы один из её пилотов был первым, а другой – вторым. Нет и речи о фаворитизме. Это всё спекуляции. «Ред Булл» держит двух лучших тигров в одной клетке, и если бы они были не на одном уровне, то мы бы не были свидетелями того, что сейчас происходит», — приводит слова отца Переса GPFans.
В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 54 очка. На первом месте Ферстаппен, на счету которого 69 баллов.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
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