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«Жизнь, оборвавшаяся слишком рано». Николай Грязин — о гибели Крэйга Брина

«Жизнь, оборвавшаяся слишком рано». Николай Грязин — о гибели Крэйга Брина
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Российский пилот Николай Грязин выразил соболезнования в связи со смертью ирландского гонщика «Хёндэ» Крэйга Брина. Брин погиб в результате несчастного случая, который произошёл во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии WRC.

«Ещё одна страшная новость для мира ралли… Ещё одна жизнь, оборвавшаяся слишком рано. Мои глубочайшие соболезнования семье», — написал Грязин на своей странице в социальных сетях.

Брину было 33 года. На этапах чемпионата мира по ралли он выступал с 2009 года. В активе ирландского гонщика восемь подиумов, лучший результат — второе место. В сезоне-2022 Брин занял седьмое место в личном зачёте, что стало его лучшим достижением в карьере.

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