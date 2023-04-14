«Жизнь, оборвавшаяся слишком рано». Николай Грязин — о гибели Крэйга Брина

Российский пилот Николай Грязин выразил соболезнования в связи со смертью ирландского гонщика «Хёндэ» Крэйга Брина. Брин погиб в результате несчастного случая, который произошёл во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии WRC.

«Ещё одна страшная новость для мира ралли… Ещё одна жизнь, оборвавшаяся слишком рано. Мои глубочайшие соболезнования семье», — написал Грязин на своей странице в социальных сетях.

Брину было 33 года. На этапах чемпионата мира по ралли он выступал с 2009 года. В активе ирландского гонщика восемь подиумов, лучший результат — второе место. В сезоне-2022 Брин занял седьмое место в личном зачёте, что стало его лучшим достижением в карьере.