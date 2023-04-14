Нико Росберг вспомнил, как ушёл из Формулы-1 спустя 5 дней после завоевания титула

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг вспомнил, как ментально справлялся с решением уйти из Формулы-1 всего через пять дней после завоевания титула в декабре 2016-го. Росбергу тогда было 31 год.

«В каком-то смысле я отказался от своей идентичности. В моей жизни всё было связано с гонками. Было шоком одним махом свести всё к нулю. Прежде я никогда не спрашивал себя, какие у меня ещё есть интересы. Я всегда думал только о следующей гонке. Пришлось смириться с тем, что нужно будет начинать с самого начала», — приводит слова Росберга GrandPX.news.

Помимо титула Формулы-1, Росберг также становился вице-чемпионом «Королевских гонок» в 2014 и 2015 годах.

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