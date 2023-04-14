Президент «Хёндэ» отреагировал на гибель Крэйга Брина во время тестов

Президент «Хёндэ» Шон Ким выпустил заявление в связи с гибелью раллийного гонщика команды Крэйга Брина.

«Реальность вчерашнего дня до сих пор не осознана до конца, и вряд ли мы осознаем случившееся в ближайшее время. Все здесь, в Альценау, глубоко переживают потерю нашего товарища по команде и друга Крэйга, и мы поддерживаем наших коллег в это невероятно трудное время.

Сказать, что он был очень ценным и уважаемым членом нашей команды, — это практически ничего не сказать. У Крэйга была глубокая страсть к ралли. Он был больше чем просто гонщик, он был настоящим любителем спорта. Крэйг никогда не скрывал своих эмоций, он был открытым человеком, что влюбляло в него очень многих людей. У него был совершенно уникальный способ общения, а его цитаты в конце гонок всегда были изюминкой. Крэйг был феноменальным гонщиком. У него было так много ярких моментов как в нашей команде, так и в остальной части его карьеры, но на Ралли Швеции он показал нам свою истинную сущность.

Он был на высоте и напомнил всем нам о невероятном таланте, которым он обладал. Этот подиум много значил для нас как для команды, но вы могли видеть, как много он значил для него.

Конечно, всё раллийное сообщество и не только чувствует эту глубокую утрату. Те слова, что были сказаны вчера, говорят о том, каким человеком был Крэйг. Он оставляет наследие в «Хёндэ» и в более широком автоспортивном сообществе, которое трудно выразить словами. Покойся с миром, дорогой друг», — приводит слова Кима пресс-служба «Хёндэ».