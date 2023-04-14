Гоночная машина залетела на трибуну после аварии в Португалии. Видео

Удивительная ситуация произошла на трассе в Портимау (Португалия) во время тренировки чемпионата Porsche Sprint Challenge Iberica. Гонщик команды Monteiros Competiçoes Александр Арейя вылетел с трассы в первом повороте, врезался в барьеры и приземлился на трибуны.
К счастью, пилот не пострадал, а на трибунах практически не было зрителей, так что машина приземлилась в пустую секцию, где не находились люди.
Чемпионат Porsche Sprint Challenge Iberica в этот уикенд проходит в качестве гонок поддержки серии WEC, в которой в эти выходные состоится второй этап чемпионата — «6 часов Портимау».
Чемпионат WEC во второй раз в истории приезжает в Португалию, причём в этом году гонка впервые пройдёт в шестичасовом формате — в 2021 году заезд в Португалии длился восемь часов.
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