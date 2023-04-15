ФИА начала расследование аварии в Портимау, где гонщик вылетел с трассы на трибуну

Международная автомобильная федерация (ФИА) начала расследование в отношении инцидента, произошедшего на чемпионате Porsche Sprint Challenge Iberia в Портимау.

Напомним, гонщик команды Monteiros Competiçoes Александр Арейя во время тренировки вылетел с трассы и, сломав заграждения, оказался на трибуне. Машина попала в пустую секцию. Болельщики и сам пилот не пострадали.

«ФИА изучает инцидент, произошедший во время первой тренировки чемпионата Porsche Sprint Challenge Iberia на автодроме в Портимау, и сейчас собирает информацию, после чего последует экспертиза комиссии. ФИА плотно сотрудничает с персоналом трассы и организаторами мероприятия. Трибуна будет закрыта до дальнейших уведомлений. Повышение безопасности — непрерывный процесс, поэтому выводы, сделанные из этого и других инцидентов, произошедших в автоспорте, будут интегрированы в постоянное развитие данного аспекта», — говорится в заявлении ФИА.