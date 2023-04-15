ФИА начала расследование аварии в Портимау, где гонщик вылетел с трассы на трибуну

Международная автомобильная федерация (ФИА) начала расследование в отношении инцидента, произошедшего на чемпионате Porsche Sprint Challenge Iberia в Портимау.
Напомним, гонщик команды Monteiros Competiçoes Александр Арейя во время тренировки вылетел с трассы и, сломав заграждения, оказался на трибуне. Машина попала в пустую секцию. Болельщики и сам пилот не пострадали.
«ФИА изучает инцидент, произошедший во время первой тренировки чемпионата Porsche Sprint Challenge Iberia на автодроме в Портимау, и сейчас собирает информацию, после чего последует экспертиза комиссии. ФИА плотно сотрудничает с персоналом трассы и организаторами мероприятия. Трибуна будет закрыта до дальнейших уведомлений. Повышение безопасности — непрерывный процесс, поэтому выводы, сделанные из этого и других инцидентов, произошедших в автоспорте, будут интегрированы в постоянное развитие данного аспекта», — говорится в заявлении ФИА.
- 15 апреля 2023
-
12:33
-
11:48
-
11:17
-
10:26
-
09:44
-
01:43
-
00:59
- 14 апреля 2023
-
23:38
-
22:56
-
21:51
-
21:42
-
20:46
-
20:41
-
19:52
-
19:44
-
18:16
-
18:09
-
17:34
-
17:11
-
16:25
-
16:11
-
15:31
-
14:45
-
14:23
-
14:21
-
13:32
-
12:28
-
11:22
-
11:01
-
10:18
-
10:16
-
09:47
-
09:25
-
00:30
- 13 апреля 2023
-
23:40