Экипаж Квята завоевал поул на «6 часах Портимау» в классе LMP2

В эти минуты на трассе в Портимау (Португалия) идёт квалификация второго этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость — «6 часов Портимау».

На момент публикации новости на трассе проходит квалификация категории гиперкаров.

По итогам квалификационной сессии категории LMP2 поул завоевал экипаж под номером 63, в котором выступает российский гонщик Даниил Квят. Квалификацию за рулём 63-й машины проводил итальянец Мирко Бортолотти, опередивший по её итогам на 0,001 секунды экипаж под номером 10 команды Vector Racing.

Третье место экипажу команды United Autosports принёс круг Филипа Хансона.

Второй экипаж «Премы» под номером 9 в составе Филипа Ургана, Хуана Мануэля Корреа и Бента Вискала показал восьмой результат.