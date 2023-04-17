Хельмут Марко рассказал о ходе производства собственного двигателя для «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о производстве собственного двигателя для команды. С 2026 года «Ред Булл» будет использовать собственные двигатели для Формулы-1 в партнёрстве с Ford. Хельмут Марко объясняет, что всё идёт по плану.

«Кроме того, с «Фордом» у нас есть партнёр, который является одним из крупнейших по электрической части двигателя. Если у них нет собственных разработок, они ищут возможность работать с молодыми компаниями или стартапами. В области батарей мы определенно можем использовать некоторые ноу-хау: это очень важное дополнение для нас, и мы думаем, что с ними мы будем конкурентоспособны.

Мы идём прямо по графику, набор персонала идёт хорошо. Мы ещё не достигли оптимального уровня укомплектованности штата, но это не имеет большого значения. Конечно, появился новый конкурент, «Ауди», что только усилило наше стремление к победе», — приводит слова Марко Racingnews365.