Глава «Астон Мартин» рассказал об эпизоде, показавшем отношение команды к Алонсо
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Глава «Астон Мартин» Майк Крак высказался о пилоте команды двукратном чемпионе мира испанце Фернандо Алонсо.
«Фернандо привнёс много энергии и позитива, когда пришёл в команду. Он всегда подаёт пример. На базе он появляется очень рано и трудится изо всех сил, и это тот пример, который находится у всех на виду и даёт дополнительную мотивацию. Я считаю, что напев его имени [механиками после Гран-при Саудовской Аравии] стал для него подтверждением того, что он многое дал команде», – приводит слова Крака Sky Sport.
После трёх первых этапов Гран-при Формулы-1 Фернандо Алонсо занимает третье место в личном зачёте с 45 очками. В Кубке конструкторов «Астон Мартин» занимает второе место с 65 очками.
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