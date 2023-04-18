Экс-пилот Ф-1: со временем понял, сколько гонок и титулов Буэми мог выиграть за «Ред Булл»

Экс-пилот Формулы-1 испанец Хайме Альгерсуари считает, что его бывший напарник по «Торо Россо» швейцарец Себастьен Буэми смог бы построить успешную карьеру в «Королевских гонках».

Напомним, после сезона-2011 Альгерсуари и Буэми заменили австралиец Даниэль Риккардо и француз Жан-Эрик Вернь.

«Я позавтракал и кое-что понял… 11 лет назад нам сказали, что нас заменят, потому что мы не победители. Давайте забудем на мгновение обо мне, пока я пью кофе.

Мой бывший напарник по Ф-1 Себастьян Буэми, я и забыл, сколько мировых титулов он завоевал, и я не просто радуюсь за него. Со временем я осознал, сколько побед в гонках или даже мировых титулов он завоевал бы за «Ред Булл», – написал Альгерсуари в социальных сетях.