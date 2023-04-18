В «Альфа Ромео» поделились мнением о результатах Гран-при Австралии

Глава инженерной службы команды Формулы-1 «Альфа Ромео» Хеви Пухолар поделился мнением о Гран-при Австралии для своей команды.
«Я бы сказал, очень хороший, ещё один сильный и солидный уикенд. Вы можете видеть, что у многих были проблемы, инциденты, аварии. Для нас было очень важно начать уикенд хорошо, наращивать темп сессию за сессией и не давить слишком сильно, потому что, как только вы совершите ошибку, потребуется много времени на восстановление.
В квалификации ещё оставался небольшой запас, и Чжоу было довольно сложно, и не только ему, потому что с Боттасом мы также боролись за производительность. Но это больше относится к инженерной стороне.
Для Чжоу на этот раз было сложнее в квалификации, но мы знаем, что в гонке его темп и борьба за позицию очень хороши. Он не смог попасть в очки, но он боролся за них, так что это очень хорошо», — приводит слова Пухолара Racingnews365.
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