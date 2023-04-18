«Феррари» выпустила заявление после отказа ФИА пересматривать штраф Сайнса в Мельбурне

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» отреагировала на решение Международной автомобильной федерации (ФИА) отклонить её запрос относительно штрафа пилота Карлоса Сайнса, который тот получил на Гран-при Австралии.
«Мы признаём решение ФИА и, естественно, разочарованы им. Мы полагаем, что предоставили достаточно новых данных, чтобы ФИА могла пересмотреть изначальное решение, особенно если принять во внимание конкретные условия и многочисленные инциденты, произошедшие во время финального рестарта.
Однако мы с уважением относимся к решению ФИА. В настоящий момент мы с нетерпением ожидаем начала более широких дискуссий с ФИА, Формулой-1 и всеми командами с целью дальнейшего прояснения подобных моментов, чтобы в итоге добиться высочайшего уровня справедливости и последовательности, которого заслуживает наш вид спорта», — говорится в заявлении «Феррари».
Шварцман приступил к тестам с «Феррари» в Муджелло:
- 18 апреля 2023
-
16:53
-
16:36
-
16:10
-
15:54
-
15:08
-
15:00
-
14:13
-
13:53
-
13:30
-
13:25
-
12:36
-
11:42
-
11:01
-
11:00
-
10:00
-
00:48
-
00:30
-
00:17
-
00:00
- 17 апреля 2023
-
22:45
-
21:10
-
20:25
-
20:05
-
19:39
-
18:50
-
18:19
-
17:30
-
17:01
-
15:40
-
15:23
-
14:31
-
13:41
-
13:24
-
12:40
-
12:23