«Феррари» выпустила заявление после отказа ФИА пересматривать штраф Сайнса в Мельбурне

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» отреагировала на решение Международной автомобильной федерации (ФИА) отклонить её запрос относительно штрафа пилота Карлоса Сайнса, который тот получил на Гран-при Австралии.

«Мы признаём решение ФИА и, естественно, разочарованы им. Мы полагаем, что предоставили достаточно новых данных, чтобы ФИА могла пересмотреть изначальное решение, особенно если принять во внимание конкретные условия и многочисленные инциденты, произошедшие во время финального рестарта.

Однако мы с уважением относимся к решению ФИА. В настоящий момент мы с нетерпением ожидаем начала более широких дискуссий с ФИА, Формулой-1 и всеми командами с целью дальнейшего прояснения подобных моментов, чтобы в итоге добиться высочайшего уровня справедливости и последовательности, которого заслуживает наш вид спорта», — говорится в заявлении «Феррари».

Шварцман приступил к тестам с «Феррари» в Муджелло: