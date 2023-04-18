Mundo Deportivo: с 2027 года Гран-при Испании вместо Барселоны будет принимать Мадрид
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С 2027 года Гран-при Испании будет принимать Мадрид. Об этом информирует Mundo Deportivo со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией. Сейчас испанский этап Формулы-1 проходит в Барселоне. Текущий контракт на проведение Гран-при между «Автодромом Каталуньей» в столице Каталонии и руководством Формулы-1 действует до 2026 года. Сообщается, что его пролонгации не будет.
В этом году Гран-при Испании состоится со 2 по 4 июня. В настоящий момент в Кубке конструкторов уверенно лидирует гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 123 очка. У занимающей вторую позицию британской команды «Астон Мартин» 65 баллов. Топ-3 замыкает «Мерседес» – 56 очков.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
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