Фиттипальди: Перес понимает, что у него есть шанс выиграть титул

Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди считает, что пилот «Ред Булл» Серхио Перес уверен, что он сможет побороться за титул.

«Думаю, сейчас Перес будет мотивирован на 110 процентов, так что у него есть шанс выиграть титул. И он это знает. Он знает, что у него есть шанс стать чемпионом мира. Я уверен, что сейчас он выложится по полной, потому что верит, что может победить.

Его стиль пилотирования очень хорошо подходит для городских трасс. Его результаты на таких автодромах всегда были хорошими. На городских трассах нужно действовать быстро и точно, потому что у вас нет права на ошибку. Освоить такие трассы сложно, но Чеко всегда это удавалось», — приводит слова Эмерсона Фиттипальди GPFans.