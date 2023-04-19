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Росберг объяснил, почему он так рано завершил карьеру

Росберг объяснил, почему он так рано завершил карьеру
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг объяснил причины своего решения завершить карьеру сразу после победы в чемпионате.

«Будучи чемпионом Формулы-1, я находился на вершине гоночной карьеры, но передо мной открылись новые интересные проекты, которыми я смог заниматься после завершения карьеры. Однако решение было принято по другой причине. Я побоялся, что был бы недостаточно быстр, если бы продолжал выступать.

И в какой-то момент тогда не осталось бы ни одной команды, которая хотела бы видеть меня своим пилотом. Поэтому я решил, что лучше остановлюсь слишком рано, чем слишком поздно. Я хотел сам решать, когда мне уходить из Формулы-1», — приводит слова Нико Росберга GrandPrix.

Напомним, Росберг объявил о завершении карьеры во время зимнего перерыва перед сезоном-2017.

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