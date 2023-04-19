Семья Шумахеров подаст в суд на журнал за интервью с Михаэлем, сгенерированное ИИ

Семья Михаэля Шумахера планирует подать в суд на немецкий журнал, опубликовавший сгенерированное искусственным интеллектом интервью c семикратным чемпионом мира, сообщает ESPN.

Представитель семьи Шумахеров подтвердил источнику, что семья подаст судебный иск.

Напомним, немецкий журнал Die Aktuelle опубликовал статью, представленную как эксклюзивное интервью с Михаэлем Шумахером, которое было создано с помощью искусственного интеллекта. При этом если заголовок «интервью» был набран огромным шрифтом, то фраза, что интервью «выглядит как настоящее», написана небольшим шрифтом.

Двухстраничный материал под заголовком «Моя жизнь полностью изменилась» был опубликован на первой странице журнала вместе с фотографией Шумахера под заголовками «Первое интервью» и «Мировая сенсация!»

Семикратного чемпиона мира не видели с тех пор, как он получил черепно-мозговую травму, упав во время катания на лыжах в декабре 2013 года.