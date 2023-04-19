Култхард объяснил, почему нельзя сравнивать Ферстаппена и де Вриса

Экс-пилот Формулы-1, ныне эксперт Дэвид Култхард объяснил, почему нельзя сравнивать между собой Ника де Вриса и Макса Ферстаппена.
«Ник прошёл свой кастинг лучшим образом, выступив в Монце прошлого года. Он показал, на что он способен за рулём машины Формулы-1. Просто в данный момент в «Альфа Таури» он мало что может показать. Всё, что он может — победить напарника.
Макс же настоящий феномен. Он голоден до успеха. Он предан своему делу и выступает за команду, которую он любит. И команда отвечает ему тем же. И он способен создавать разницу своими выступлениями. Так что в данном случае мы говорим о людях, которые находятся на совершенно разных этапах карьеры и в разных ситуациях.
Ник — джентльмен. Он умён, он образованный парень и быстрый гонщик. И я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Дэвида Култхарда RacingNews365.
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