Риккардо проедет круг по «Северной петле» за рулём «Ред Булл»

Команда Формулы-1 «Ред Булл» проведёт демонстрационные заезды на легендарной «Северной петле» трассы «Нюрбургринг», сообщает PlanetF1. Пилотировать машину «Ред Булл» будет третий гонщик команды австралиец Даниэль Риккардо.

Данное мероприятие будет приурочено к 12-часовой гонке на «Нюрбургринге» немецкого чемпионата по гонкам на выносливость и состоится 9 сентября.

В последний раз современная техника Формулы-1 выходила на «Северную петлю» 10 лет назад, когда семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер проехал круг по трассе на болиде «Мерседеса».

При этом ожидается, что, помимо Риккардо и «Ред Булл», в демонстрационных заездах примут и другие команды Формулы-1, однако официально это пока не подтверждено.