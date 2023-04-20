Риккардо проедет круг по «Северной петле» за рулём «Ред Булл»
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» проведёт демонстрационные заезды на легендарной «Северной петле» трассы «Нюрбургринг», сообщает PlanetF1. Пилотировать машину «Ред Булл» будет третий гонщик команды австралиец Даниэль Риккардо.
Данное мероприятие будет приурочено к 12-часовой гонке на «Нюрбургринге» немецкого чемпионата по гонкам на выносливость и состоится 9 сентября.
В последний раз современная техника Формулы-1 выходила на «Северную петлю» 10 лет назад, когда семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер проехал круг по трассе на болиде «Мерседеса».
При этом ожидается, что, помимо Риккардо и «Ред Булл», в демонстрационных заездах примут и другие команды Формулы-1, однако официально это пока не подтверждено.
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