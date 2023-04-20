Тиктум: в Формуле-1 есть несколько пилотов, которые не заслуживают там быть

Пилот Формулы-Е Дэн Тиктум считает, что в Формуле-1 есть несколько пилотов, которые не заслуживают своего места там своим талантом.

«Думаю, почти каждый гонщик Формулы-Е, кроме парочки, мог бы оказаться в Формуле-1. Очевидно, что многие из них выступали там и должны были остаться в этом чемпионате дольше. На таком высоком уровне автоспорта мы все выше 99 процентов гонщиков по таланту, однако если в Формуле-1 появляется кто-то, у кого 98,7 процента таланта и 10 миллионов фунтов стерлингов, то это помогает компенсировать недостатки. Вероятно, они могут более-менее неплохо выполнять работу, которую делали до этого парни, место которых они заняли.

Формула-Е — одна из немногих категорий в автоспорте, где всем гонщикам платят как настоящим профессионалам, и тот факт, что нам всем платят, говорит сам за себя. Есть несколько пилотов Формулы-1, которые не заслуживают места в серии, а в Формуле-Е есть гонщики, которые должны быть там вместо них», — приводит слова Тиктума Independent.