Уэббер рассказал о сложностях, с которыми столкнулся Пиастри в «Альпин»

Бывший гонщик Формулы-1 австралиец Марк Уэббер высказался о соотечественнике и подопечном Оскаре Пиастри.

«Он выиграл чемпионат Формулы-3 в 2020 году не в самом комфортном стиле. Но это был ковидный чемпионат, там было что-то вроде девяти гонок за 11 недель или в этом роде, разумеется, не обошлось без технических проблем. В том году ему пришлось посражаться с собственной машиной, но работа была выполнена. После этого он перешёл в Формулу-2. Он проделал там очень хорошую работу, практически доминировал в чемпионате в свой первый год, и это было здорово. У него были тесты в ходе сезона, я посмотрел на них и сказал себе: «Он собирается просто уничтожить всех». И он так и сделал. На это было приятно смотреть.

После у него были тесты с «Альпин», но их было крайне немного. После чего у него был перерыв, что весьма неудачно для парня его уровня и калибра. Это первый раз, когда кто-то должен был действительно подниматься с колен, чтобы продолжать выступать. Прошлый год для него оказался сложным.

Но сейчас он учится. Он в числе элиты — в Формуле-1. У него элитный напарник в лице Ландо Норриса, и ему это нравится. Сейчас они оба делают большую работу, чтобы «Макларен» прибавил в будущем», — приводит слова Уэббера RacingNews365.