Штайнер считает, что Формула-1 может проводить спринты на половине Гран-при сезона

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о формате уикендов со спринтерскими гонками.
«Я не знаю, будем ли мы проводить спринты каждый уикенд. Может быть, их будет ещё несколько, может — ровно половина календаря. Но промоутеры Формулы-1 знают, что делать. В настоящее время спрос на гонки выше, чем количество слотов в календаре, так как получить больше гонок, больше соревнований, если мы ограничены 24 Гран-при? Делать каждое событие двойным.
Изменения формата спринта? Тренировка утром в субботу становилась бесполезной, никто даже не смотрел её, потому что командам было запрещено вносить изменения в болиды. Так что отдельная квалификация — отличная идея. Посмотрим, как это будет работать по просмотрам, а затем будем смотреть, что делать следующим шагом. Но сейчас я полностью поддерживаю идею отдельной квалификации», — приводит слова Гюнтера Штайнера ESPN.
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